В управление АРМА передали три асфальтобетонных завода белорусских компаний

фото: киевская городская прокуратура

По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева арестованы и переданы в управление АРМА асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям. Стоимость переданных активов – около 120 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что в Киеве, Житомирской и Николаевской областях работали компании, специализирующиеся на выполнении различных дорожных работ. Их конечный бенефициар – Республика Беларусь.

"В рамках следствия исследуется деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств государственного бюджета, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

Так, в ходе следствия три асфальтобетонных завода, которые находятся в Киеве, Житомирской и Николаевской области и принадлежат упомянутым компаниям, арестованы и переданы в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по материалам Центрального аппарата СБУ.

Экономическая правда