Курс валют на 5 сентября: наличный доллар растет, а евро падает

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Наличный курс доллара на черном рынке 5 сентября вырос и сейчас гривня колеблется на уровне 40,70 – 40,89 за доллар, в то же время курс евро продолжил падение.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 40,70 – 40,89 грн, а в пятницу, 2 сентября, колебался на уровне 40,53 – 40,71 грн.

Относительно "черного" курса евро он составляет 40,12 - 40,42 грн против 40,22 - 40,46 грн в пятницу. Евро продолжает падение после непродолжительной паузы в начале прошлой недели, что отражает ослабление валюты против мировых рынков из-за риска рецессии в еврозоне.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,75 грн (курс на 2 сентября – 40,0 – 40,65 грн);

Евро – 39,75 – 40,7 грн (курс на 2 сентября – 39,85 – 40,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,5 – 40,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США