Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Рост расходов на строительство и уход состоятельных российских покупателей привел к спаду рынка элитной жилой недвижимости в Лондоне.

Об этом пишет Financial Times.

По данным агентства недвижимости Savills, средние цены на "элитные" дома в Лондоне на 17,6% ниже своего пика 2014 года.

По словам участников рынка, ситуация ухудшалась последние несколько лет.

"Это был долгий процесс, ужасный опыт. [Произошел] Brexit, пандемия, а затем война. Сейчас рынок действительно очень сжат из-за роста стоимости строительства", - сказал один из участников продаж.

Как отмечает издание, строительные работы дорожают из-за максимальной за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании, что делает более дорогими кредиты.

Отмечается, что богатые иностранные покупатели являются опорой лондонского рынка элитной недвижимости, но их количество сократилось во время пандемии Covid и до сих пор не восстановилось.

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"Российских покупателей, когда-то являвшихся привычным явлением в центре Лондона, в последние годы стало меньше и они почти исчезли после вторжения РФ в Украину", - говорится в статье.

"Россиян, очевидно, нет, мало китайских и очень мало арабских покупателей", - сказал глава агентства недвижимости Aylesford International Эндрю Лэнгтон.

Частично вакуум заполнили богатые британцы, инвестировавшие в недвижимость свои накопления, чтобы защитить их от инфляции: они купили жилую площадь на общую сумму 5 млн фунтов стерлингов ($5,75 млн) рекордными темпами, пишет FT со ссылкой на Savills.

Отражением ситуации на рынке газета называет операцию по продаже комплекса York Terrace East к северу от центра Лондона, рядом с Риджентс-парком и неподалеку от музея Шерлока Холмса.

Отмечается, что комплекс с видом на парк продали менее чем за 130 млн фунтов стерлингов ($149,6 млн) - это примерно на 55 млн фунтов стерлингов меньше, чем указанная первоначально цена. В августе 2020 года девелопер Zenprop выставил его на продажу за 185 млн фунтов ($212,9 млн). По словам источников FT, комплекс приобрел индийский бизнесмен Аджай Калси – он не ответил на запрос FT.

Экономическая правда