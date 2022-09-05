В Финляндии энергокомпаниям подготовили "кризисный пакет" на 10 миллиардов евро

Министр финансов Финляндии Анника Саарикко Photo by Thierry Monasse/Getty Images

Финское правительство подготовило "кризисный пакет" для энергокомпаний, максимальный размер которого - 10 млрд евро. Пакет позволит государству предоставлять кредиты или гарантии крупным энергетическим компаниям, если им грозит неплатежеспособность.

Об этом пишет Yle.

Отмечается, что правительство в течение выходных обсуждало возможность экстренного финансирования энергетических компаний - на пресс-конференции в воскресенье премьер-министр Санна Марин, министр финансов Анника Саарикко и министр экономического развития Мика Линтиля объявили, что подготовили "кризисный пакет".

Так, финансовый пакет позволит государству предоставлять кредиты или гарантии крупным энергетическим компаниям, если им грозит неплатежеспособность.

При этом право на получение кредитов или гарантий будут иметь только компании, играющие ключевую роль в функционировании рынка электроэнергии Финляндии.

Цель пакета помощи – обезопасить деятельность компаний на рынке деривативов, где они покупают электроэнергию на ближайшие месяцы.

По словам главы Минфина, таким образом правительство пытается обеспечить электроснабжение Финляндии в любых ситуациях.

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Линтиля подчеркнул, что речь идет именно о кредитах, а не о финансировании компаний. Каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Пакет мер по экстренному финансированию будет обсуждаться на заседании Госсовета в понедельник, после чего будет направлен на рассмотрение парламента, и парламент должен его утвердить.

Правительство Швеции ранее объявило об аналогичном пакете помощи.

"Энергокомпании нуждаются в дополнительном финансировании для обеспечения своей деятельности. В понедельник ожидается резкий рост цен на энергоносители, поскольку в пятницу стало известно, что Россия не будет возобновлять работу газопровода "Северный поток - 1". Это усилило и так сложную ситуацию на европейском рынке энергетики", - напоминает издание.

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Экономическая правда