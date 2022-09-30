Украина собирает на IT-чемпионат специалистов из Европы для разработки решений по защите и восстановлению

Украина собирает на чемпионате DEV Challenge it-специалистов Европы для разработки технологических решений по защите и восстановлению страны.

Об этом говорится в сообщении устроителей.

"Чемпионат DEV Challenge проходит онлайн, за исключением гибридного Финала. Финал традиционно проходил параллельно и в оффлайне, и в онлайне, в городе Киеве. В этом году из-за войны Чемпионат перенесли в Польшу.

Во время Чемпионата DEV Challenge XIX участники получат реальные кейсы от партнеров сезона, таких корпораций как Readdle, Luxoft, Revolut, AMO и других. Также будут представлены задачи от некоммерческих проектов, которые помогут усилить страну.

Организаторы челленджа регулярно сотрудничают с Министерством цифровой трансформации, МИД и Министерством обороны. В этом году будут представлены конкурсные задания от UNICEF, Минцифры, Минобороны и "Армии дронов", - говорится в сообщении.

Чемпионат DEV Challenge XIX начался в начале сентября 2022 года и продлится два месяца. Финал Чемпионата DEV Challenge XIX состоится 28-29 октября.

Соревнования проходят в три этапа: Квалификация, Онлайн раунд, Финал. Судьи Чемпионата – топ-профессионалы международного IT-сообщества из стран Европы, США и Австралии.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что в этом году девелоперы объединились для развития технологических решений гуманитарной сферы и разработки победных технологий для Украины и, в частности, ВСУ.

"Современная война выигрывается современными технологиями, поэтому эффективное внедрение лучших решений - стратегически важный шаг для победы. Качественные и креативные цифровые решения для украинской армии не менее важны, чем традиционные методы ведения боевых действий", - говорит директор по цифровизации ДК "Укроборонпром" Тимур Корытный.

"Участники DEV Challenge получают задачи от наших партнеров. С 2019 года мы активно сотрудничаем с министерствами, привлекаем к решению неотложных вопросов государства топовых it-специалистов. Благодаря Чемпионату страна ускоряет процессы диджитализации в разных сферах.

В этом году мы работаем над развитием технологий для восстановления Украины, помощи ВСУ. Также среди поставленных задач решение для защиты детей и других гуманитарных вопросов. На DEV Challenge мы даем как задачи партнеров по коммерческому сектору, так и нон-профит организаций", – отметила организатор Чемпионата Евгения Беспалова.

Чемпионат, на который зарегистрировано уже более 1800 участников, традиционно проходит онлайн. Финал DEV Challenge XIX будет проходить 28 и 29 октября онлайн и офлайн в разных локациях.

"Одной из офлайн-локаций впервые стала Польша. Финал DEV Challenge XIX, в частности, состоится во втором по величине городе страны - Лодзи", - говорят организаторы.

Экономическая правда