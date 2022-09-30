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Правительство поможет ритейлу с кредитованием по программе "5-7-9" – Минэкономики

Пятница, 30 сентября 2022, 18:14 - Алексей Павлыш

Кабинет министров максимально поможет ритейлерам с кредитованием по программе "5-7-9".

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с представителями Ассоциации ритейлеров Украины и крупнейшими торговыми предприятиями.

"Торговые компании, как и предприятия других отраслей, понесли большие убытки с начала войны и требуют оборотных средств и средств на восстановление. Мы договорились, что правительство максимально поможет ритейлу с кредитованием по программе "5-7-9".

Также решим вопросы, которые мешали приобщаться к программе среднему ритейлу. И вместе с военными рассмотрим предложения по бронированию работников", – отметила Свириденко по результатам встречи.

В ходе мероприятия ритейлеры предложили правительству, в частности, рассмотреть возможность закрепления за предприятиями отрасли квоты в 5% на бронирование работников, критически важных для деятельности компании. Ранее с подобным предложением к Министерству экономики обратились представители легкой промышленности.

"Еще одним важным вопросом, который обсуждался во время встречи, стало государственное регулирование розничных цен на продовольственные товары. Действующие на сегодняшний день нормы по регулированию в этой сфере являются временной мерой и охватывают очень ограниченный круг социально значимых продуктов питания", - подчеркивают в правительстве.

В то же время, уже в марте Кабинет Министров, откликнувшись на призывы бизнес-сообщества, снял требование предельного уровня торговой надбавки (наценки) на отдельные продукты и упростил процедуру декларирования цен, что позволило насытить рынок товарами. Дальнейшие шаги по дерегуляции в этой сфере нуждаются в более широкой дискуссии с привлечением всех заинтересованных сторон, считают в правительстве.

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Также подняли вопросы расчетов ритейла с поставщиками за товары, имеющие существенную социальную значимость. В феврале 2022 г. правительство установило максимальный срок (не позднее 10 календарных дней) осуществления расчетов за поставленные продовольственные товары отечественного производства.

Следовательно, производители и их ассоциаций жалуются на рост задолженности за поставку продукции торговым сетям. В свою очередь представители сетей указывают на нехватку оборотных средств для оплаты товара в сжатые сроки.

В ходе встречи заявили, что ритейл и поставщики/производители должны совместно выйти на оптимальные сроки расчетов, которые бы устраивали все стороны.

"Правительство остается последовательным сторонником того, чтобы государство наименьшим образом вмешивалось в работу бизнеса. И действует именно так, где это возможно.

Мы заинтересованы, чтобы поставщики и ритейлеры в результате диалога вышли на взаимовыгодные сроки расчетов и неукоснительно соблюдали их. Правительство готово способствовать такому диалогу, который был бы полезен и производителям, и торговым компаниям, и экономике в целом", - отметила Свириденко.

Во встрече приняли участие представители Ассоциации ритейлеров Украины, торговых сетей КОЛО, Fozzy Group, АТБ, NOVUS, АШАН, Varus.

Экономическая правда

Кабмин Минэкономики ритейл торговля
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