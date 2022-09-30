Рада рассмотрит законопроект о национализации всех российских активов – Зеленский

СНБО принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам РФ. Верховная Рада рассмотрит законпроект относительно национализации всех российских активов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания СНБО.

"Сегодня же Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов" , – сказал Зеленский.

Он также анонсировал, что на следующем заседании Верховной Рады будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, "который должен значительно упростить эту процедуру".

Зеленский обратился к народным депутатам с призывом поддержать этот законопроект "без промедлений".

"Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", - завершил обращение президент.

Напомним:

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал за основу и в целом законопроект об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения (№8069).

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, регулирующий процесс вывода системно-важного банка с рынка в условиях военного положения.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и Закон о Фонде гарантирования вкладов. В частности, он видоизменяет процедуру вывода с рынка системно важного банка с участием государства, то есть путем национализации.

Как сообщает соавтор законопроекта нардеп Ярослав Железняк, национализация системно-важного банка будет происходить без его докапитализации со стороны государства. Акции банка будут проданы правительству за 1 гривну.

Также в ходе национализации государство не будет проводить процедуру бейл-ин — обмена обязательств банка перед связанными с ним лицами на дополнительные акции банка. Такие обязательства банка (например, депозиты его владельца) будут просто аннулированы, а сами средства отнесены к доходам и капиталу учреждения.

Интересно, что такую же судьбу авторы законопроекта подготовили не только для депозитов связанных с банком лиц, но и для обязательств банка перед лицами, против которых были введены международные санкции. Полученный ущерб таких лиц должен изыскивать за счет полученных Украиной репараций от России.

Отметим, что в настоящее время в перечень системно важных банков входят 14 украинских банков, в том числе все 4 государственных банка, частные украинские банки и банки с иностранным капиталом, в частности Альфа-Банк. В отношении владельцев последнего российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена были введены международные санкции.

ЭП писала, что Украина также может в ближайшее время ввести санкции против Фридмана и Авена.

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Танцы вокруг санкций. Что у Зеленского решили делать с Фридманом и другими российскими олигархами?

Экономическая правда