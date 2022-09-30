Украинские беженцы обменяли в Польше на злотые 730 миллионов гривен

С 25 марта по 9 сентября более 100 тысяч украинских беженцев обменяли в отделениях Bank Polski 728 млн грн на 98 млн злотых.

Об этом пишет FinClub со ссылкой на данные Bank Polski.

При этом стоимость средней операции обмена – 7 тыс грн при лимите в 10 тыс грн.

Отмечается, что все обмененные гривны были переведены Bank Polski в региональные отделения Национального банка Польши, а затем проданы в НБУ по тому же курсу.

28 сентября Bank Polski окончательно рассчитался с Национальным банком Украины по заключенному 18 марта соглашению об обмене украинской гривны на польский злотый для украинских беженцев.

Напомним:

Национальный банк Польши предупредил, что неделя с 5 по 9 сентября 2022 года - последняя, ​​когда украинцы в Польше могут воспользоваться программой обмена гривен на злотые.

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Экономическая правда