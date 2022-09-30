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Киев передаст Днепру 30 пассажирских автобусов вместо уничтоженных российским обстрелом

Пятница, 30 сентября 2022, 15:31 - Анастасия Жарикова

Киев предоставит Днепру, где в результате попадания российской ракеты был уничтожен автопарк, 30 пассажирских автобусов.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской администрации.

"Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены около 100 единиц общественного транспорта – городских автобусов. Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может", – отметил Кличко.

Напоминаем:

В результате прилета "Искандеров" по Днепру 29 сентября по меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения, также уничтожено транспортное предприятие.

Во время пожара, нанесенного российским ударом, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.



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