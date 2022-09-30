НБУ запретил Р2Р-переводы с гривневых карт на зарубежные

НБУ

Нацбанк с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков с.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"После более семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются", – пояснили в регуляторе.

В НБУ напомнили, что разрешили такие переводы за границу по гривневым платежным картам в апреле 2022 года на сумму до 100 тыс. грн в месяц. Это дало возможность украинцам поддержать своих близких-беженцев.

С 21 июля предел таких операций был снижен до 30 тыс. грн в месяц.

В Нацбанке добавили, что украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.

Также были учтены запросы граждан и разрешено с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств.

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Также граждане могут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. И будет сохраняться разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте).

Экономическая правда





