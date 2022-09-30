Курс валют на 30 сентября: приобрести евро стало дороже 

Наличная гривна в пятницу, 30 сентября, на черном рынке продолжила укрепляться против доллара, но против евро курс гривни ослаб.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Так, на 14:20 курс доллара на черном рынке составлял 41,83 - 42,13 грн, а в четверг, 29 сентября, колебался на уровне 41,91 - 42,16 грн

Что касается "черного" курса евро, то он резко укрепился по отношению к гривне. Котировки на это же время составляют 40,17 - 40,58 грн. Для сравнения, в четверг курс на торгах колебался на уровне 39,93 - 40,26 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,4 - 42,2 грн (курс на 29 сентября - 41,5 - 42,25 грн);

Евро - 39,6 - 40,7 грн (курс на 29 сентября - 39,5 - 40,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 41,2 - 41,7 грн;

Ощадбанк - 41,5 - 41,99 грн;

Укрэксимбанк - 41,5 - 41,9 грн;

Райффайзен - 41,3 - 42,0 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.

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Напоминаем:

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.





