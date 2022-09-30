50 стран призвали Россию вывести войска из ЗАЭС

Энергоатом

50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ подписали совместное заявление, в котором призвали Россию вывести войска с территории ЗАЭС и прекратить ядерный шантаж.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, полсотни государств – участников 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ – решительно осудили действия России против ядерных объектов в Украине и призвали РФ немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках.

В документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз Украины для ядерной безопасности и физической защиты.

"Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.

Также участники Конференции подчеркнули, что "любые сфальсифицированные референдумы, проведенные в рамках международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее".

"Мы снова призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия против ядерных объектов и на ядерных объектах в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной. и надежной эксплуатации, а также для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в Украине", – отмечается в совместном заявлении.

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Документ подписали ряд стран, в частности страны-члены ЕС, Великобритания, США, Япония, Австралия, Украина, страны Африки и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).

Напоминаем:

Польша будет призывать исключить Россию из МАГАТЭ, если она не выведет войска из Запорожской АЭС.

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с марта 2022 года оккупированной российскими военными.