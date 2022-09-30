Google закрывает игровой стриминговый сервис Stadia

Getty images

Компания Google планирует прекратить работу стримингового сервиса Stadia, позволяющего запускать игры с высокими системными требованиями на телефонах, планшетах, компьютерах и телевизорах из облачных хранилищ.

Об этом говорится в блоге Google.

Несколько лет назад мы запустили потребительский игровой сервис Stadia. И хотя подход Stadia к потоковой трансляции игр для пользователей был построен на крепком технологическом фундаменте, он не получил того отзыва, на который мы рассчитывали, поэтому мы решили свернуть работу сервиса", – заявил вице-президент и генеральный менеджер Stadia Фил Харрисон.

Компания собирается к середине января 2023 года вернуть деньги за все оборудование Stadia, купленное через Google Store, а также за все игры и дополнительный контент, купленные в магазине Stadia.

Пользователи смогут продолжать играть в Stadia до 18 января 2023 года.

Сотрудники команды игрового сервиса перейдут в другие подразделения Google.

Компания собирается использовать технологии Stadia в YouTube, Google Play и в области дополненной реальности, а также планирует открыть доступ к ней для партнеров из игровой отрасли.

ВИДЕО ДНЯ





