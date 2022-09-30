Комитет поддержал законопроект о е-резидентстве в Украине для иностранцев

Комитет Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять законопроект № 5270 об е-резидентстве во втором чтении.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что е-резидентство – специальный статус для иностранцев, открывающий возможность вести бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия.

В министерстве объясняют, что после принятия законопроекта иностранцы смогут:

получить статус е-резидента,

зарегистрироваться как ФЛП 3 группы без физического присутствия в Украине,

платить единый налог в размере 5% от суммы дохода,

открыть онлайн банковский счет для предпринимательской деятельности

"Налогообложение и отчетность для е-резидентов будут автоматизированы. А это будет способствовать наполнению государственного бюджета Украины и развитию цифрового бренда государства", - говорится в сообщении.

Как пояснил автор законопроекта Ярослав Железняк, е-резидентами не смогут стать:

граждане страны-агрессора РФ

внесены в "черный список" FATF

лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).

Как это работает:

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Специалист регистрируется в Дії и проходит финансовую и проверку безопасности. Если все хорошо, он становится электронным резидентом – по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП Открывает дистанционно счет в банке. И именно банк будет налоговым агентом для резидента. Работает и платит налог – 5% доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита – 15%. Но только внешние контракты по экспорту услуг. Все документы в электронной форме, все переписки по ДПС онлайн, все расчеты – безналичные.

При этом список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет правительство.

"Ко второму чтению мы расширили перечень профессий е-резидентов по IT-шникам на всех других экспортеров услуг.

Механизм заработает с 2023 года. Эстония таким образом за первые 5 лет работы такого инструмента получила 25 млн. евро прямого дохода. Вполне возможно, что теперь у них появится конкурент", – добавил Железняк.

Экономическая правда