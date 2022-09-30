Фунт стерлингов и евро выросли до новых недельных максимумов: причины

В пятницу фунт стерлингов и евро выросли до новых недельных максимумов, поддержанные шагами Банка Англии по успокоению рынков и агрессивным сигналам Европейского центрального банка.

Об этом пишет Reuters.

Британская валюта была направлена ​​к своей лучшей неделе по отношению к доллару США за 2 с половиной года, поскольку Банк Англии вышел на долговой рынок для успокоения рынков.

"Новые данные о потребительской инфляции в Германии и Нидерландах также напомнили, что работа ЕЦБ, Банка Англии и других центральных банков еще не завершена, а данные по еврозоне должны быть опубликованы позже в пятницу", - пишет агентство.

Фунт котировался на уровне 1,1222 доллара в начале азиатской сессии.

Позже в течение сессии он еще вырос на 0,12% до 1,11325 доллара на 05:22 по Гринвичу, что по пути к росту на 2,61% на этой неделе, наибольшего показателя с марта 2020 года.

Курс евро почти не изменился на уровне 0,98145 доллара после предыдущего роста до 0,9844 доллара.

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Евро на пути к недельному росту на 1,32%, что является лучшим показателем за четыре месяца после восстановления от нового минимума за два десятилетия на уровне $0,9528 в понедельник.

Экономическая правда