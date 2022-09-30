В "Дії" возобновили просмотр и уплату штрафов автофиксации нарушений ПДД

В сервисе "Дія" восстановили возможность просматривать и уплачивать штрафы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Камера зафиксировала нарушение ПДД? Мы вышлем вам push-уведомление об этом в приложении Действие. Также вы сможете просмотреть детали и оплатить штраф через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам", - говорится в сообщении.

Ранее услуга была недоступна из соображений безопасности. Государственные реестры определенное время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена, песнили в сервисе.

Также появилась возможность пересмотреть в Действии историю штрафов даже за период, когда услуга была недоступна.

"Обязательно проверьте, нет ли у вас неуплаченных штрафов", – советуют в "Дії".

"Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, то человек может о нем даже не знать. Неуплата штрафа приведет к открытию исполнительного производства, из-за которого могут наложить арест на банковские счета, не выпустить за границу и т.д.

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С push-уведомлением в Дії вы будете всегда своевременно проинформированы о штрафах. А оплата за несколько кликов поможет не переплачивать и держать все под контролем", – говорится в сообщении.

Экономическая правда