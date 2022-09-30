Цены на нефть стабильны из-за перспектив сокращения добычи со стороны ОПЕК+
Цены на нефть незначительно изменились во время азиатских торгов в пятницу, хотя они направлялись к своему первому недельному росту за пять недель благодаря более слабому доллару США и вероятности того, что ОПЕК+ согласится сократить добычу нефти.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть Brent с поставками в ноябре, срок действия которых истекает в пятницу, снизились на 10 центов, или 0,1%, до 88,39 долларов за баррель до 03:03 GMT после потери 83 центов на предыдущей сессии.
Декабрьский контракт не изменился – на уровне 87,18 дол.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре выросли на 0,1% или на 9 центов до $81,32 за баррель после падения на 92 цента на предыдущей сессии.
Причины изменения цен
"Ухудшение прогнозов спроса на сырую нефть не позволит нефти расти, пока энерготрейдеры не будут уверены, что ОПЕК+ сократит добычу на встрече 5 октября", - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Цены на нефть были поддержаны падением доллара с 20-летнего максимума в начале недели. Более слабый доллар делает нефть, деноминированную в долларах, дешевле для покупателей, которые держат другие валюты, улучшая спрос на товар.
За весь сентябрь Brent должен упасть на 8,4%. В течение третьего квартала Brent упала на 23%, это первая квартальная потеря с четвертого квартала 2021 года.
Ожидается, что WTI упадет на 9,3% в сентябре, это тоже его четвертое падение за месяц, и она упала на 23% в течение квартала.
Аналитики говорят, что рынок, похоже, нашел минимальный предел, поскольку предложение сократится на фоне того, что Европейский Союз запретит импорт российской нефти с 5 декабря. Однако ключевым неизвестным является то, насколько упадет спрос, поскольку глобальный рост замедлится в условиях агрессивного повышения процентных ставок.
Ведущие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники во главе с Россией, вместе называемые ОПЕК+, начали обсуждать сокращение добычи накануне встречи в среду, сообщили Reuters три человека.
Россия может предложить сократить добычу до 1 миллиона баррелей в день, сообщил ранее на этой неделе человек, знакомый с российскими взглядами на этот вопрос.
Экономическая правда