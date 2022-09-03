За первые две недели работы государственный энерготрейдер АО "ЭКУ" уплатил госкомпаниям почти 815 миллионов

За первые две недели работы на экспортных направлениях в Словакию и Румынию государственный энерготрейдер АО "ЭКУ" увеличил долю государства в экспорте электроэнергии почти в 4 раза – до 50%.

Об этом говорится в пресс-релизе АО "Энергетическая компания Украины".

Следовательно, общий объем поступлений в государственные компании НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный Покупатель" и НАЭК "Энергоатом", обеспечивший АО "ЭКУ" за период с 19 по 31 августа, составляет почти 815 млн грн.

АТ “Енергетична компанія України”

За этот период акционерное общество экспортировало в Румынию и Словакию 39 тыс. МВт-ч электроэнергии. В общей сложности это в 1,6 раза больше, чем экспортировала вся государственная генерация за предыдущие 1,5 месяца.

Поступления государственным компаниям НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" от АО "ЭКУ" за услуги передачи и диспетчеризации, доступ к пересечению, а также ПСО составили около 725 млн. грн.

Сообщается, что весь объем электроэнергии для поставки АО "ЭКУ" приобрела у государственной компании НАЭК "Энергоатом" на рыночных условиях через Украинскую энергетическую биржу (УЭБ).

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Таким образом, объемы экспорта электроэнергии украинских атомных электростанций были увеличены в 5 раз (по сравнению с августовскими показателями до начала работы государственного трейдера).

Более подробно о старте работы единственного государственного трейдера читайте в материале: Энергетика Банковой. Зачем Офису президента единственный трейдер электроэнергии

Напомним:

В начале августа "Энергоатом" профинансировал на 500 млн гривен "Энергетическую компанию Украины", выполняющую роль государственного трейдера электроэнергии.