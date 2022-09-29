США обвинили российского олигарха Дерипаску в нарушении санкций

Прокуратура США в четверг обнародовала обвинения в нарушении санкций против российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает Reuters.

Обвинительный акт, поданный в федеральный суд Манхэттена, обвиняет Дерипаску в нарушении санкций. Следствие утверждает, что он переводил средства на счета трех женщин, которые предоставляли или организовывали различные услуги в его интересах.

Все они выступают соответчиками по делу. Так, согласно материалам дела, обвиняемая Ольга Шрики организовала продажу калифорнийской музыкальной студии за 3,1 млн долл в 2019 году в пользу Дерипаски.

В обвинительном заключении также сказано, что Шрайки и другая соответчица, Наталья Бардакова, организовали в 2020 году для третьей обвиняемой, Екатерины Ворониной, поездку в США из России, чтобы родить ребенка Дерипаски. Аналогичная поездка была организована в этом году, чтобы Воронина могла родить второго ребенка.

О том, что США подозревают олигарха в нарушении санкций, стало известно в конце апреля. Тогда правоохранители США провели обыски у Дерипаски и изъяли, кроме документов, ценные картины Диего Риверы и обувь Prada.

Олег Дерипаска в 2018 году попал под санкции из-за связей с Путиным: бизнесмен путешествовал по российскому дипломатическому паспорту и выполнял обязанности государственного эмиссара по указанию Путина. Связи были настолько тесными, что Дерипаска отмывал путинские деньги через свою компанию и владел активами от его имени, как выяснил Минфин США.

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Главными активами Дерипаски является Группа En+ (имеющая активы в электроэнергетике и долю в Rusal), Группа ГАЗ и группа Ингосстрах (финансы).





