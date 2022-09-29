Prozorro.Продажи будет проводить аукционы по продаже янтаря

Янтарь из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Украины будут продавать через государственную электронную систему Прозорро.Продажи.

Соответствующее решение правительства закреплено в постановлении №1069, сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

Организатором онлайн-аукционов по продаже янтаря в системе будет государственное учреждение "Государство драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" на основании решения Минфина.

Отмечается, что аукционы по продаже янтаря будут проходить на повышение и понижение цены. Торги в системе будут проводиться через 15 календарных дней с даты объявления аукциона.

Если лот не будет продан на первом аукционе, в течение пяти рабочих дней после его завершения в системе появится объявление о повторных торгах.

"В условиях войны мы должны использовать все прозрачные инструменты для наполнения государственного бюджета, поддержки экономики и армии. И честная и открытая продажа янтаря через онлайн-аукционы — один из них", — отметил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Функция электронной торговой системы заключается в обеспечении невозможности вмешательства кого-либо в ход торгов, равный доступ каждого участника к аукциону, а также возможность любому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами.

ВИДЕО ДНЯ

Участники аукционов по продаже янтаря смогут участвовать в них, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадок.

Экономическая правда



