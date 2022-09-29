Аграрии о ситуации на рынке: Сектор стоит перед коллапсом, следующий год будет хуже этого

Из-за проблем с логистикой и удорожанием ресурсов и другими факторами, связанными с войной, украинский агросектор на сегодняшний день стоит перед коллапсом, а следующий год будет гораздо хуже этого.

Об этом шла речь в ходе дискуссии "Что с агро-сектором?", которую провел Центр социально-экономических исследований CASE Украина совместно с ЭП.

"Последние лет 5-7 агросектор был постоянно в фарватере передовых новостей: инновационности, прибыльности эффективности, поэтому в большинстве случаев все решили, что с начала войны он мало пострадает, но это было совершенно ошибочное мнение.

Мы поняли это еще в марте, когда полностью приостановился экспорт морских портов. Зерно, масло, другие продукты, которые мы экспортировали, и должны в этом маркетинговом году поставить, мы их поставить не смогли. К тому же добавилась масса других проблем, которая повлияла на ликвидность: это и логистика, и заминированные поля, удорожание ресурсов. То есть на сегодняшний день агросектор, который последние 10 лет доминировал в национальной экономике, стоит перед коллапсом", - заявил генеральный директор "ИМК" Алекс Лисситса.

По его словам, этот коллапс сейчас становится очевиднее (проблемы с экспортом были несколько решены путем открытия "зерновых коридоров", но полностью проблемы не решены).

"Сейчас идет посевная и уборка поздних урожаев. И у нас нет понимания, отсеемся ли мы, или нет, ведь если формально в прошлом году мы посеяли около 8 млн га земли озимых зерновых, сейчас мы посеяли их 700 тыс. По-моему, это, по сути, приговор на следующий год для всего агросектора. Если коротко, реально ситуация близка к катастрофе. Если честно, к весенне-полевым работам мы не готовы, потому что у нас нет ликвидности. У нас горизонт планирования – две недели", - подчеркнул Лисситса.

Генеральный директор HarvEast Дмитрий Сорняков рассказал, как война повлияла на бизнес компании.

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По его словам, компания представлена ​​в двух регионах: "у нас большое количество земли возле Мариуполя и большое количество земли возле Киева (большая часть - возле Бучи и Ирпеня, которые были оккупированы российскими войсками)".

"В этом регионе (возле Киева – ред.) мы очень сильно пострадали, как и другие землепользователи. У нас из 30 тыс. га в Киевской области около 5 тыс. га в этом году были заминированы и мы не могли проводить работу.

А те земли, которые были напрямую заминированы, там было большое количество снарядов, были случаи подрыва сельхозтехники", - отметил Сорняков.

Он добавил, что большая часть земли компании возле Мариполя сегодня оккупирована российскими войсками.

"Там проходят процессы, скажем прямо, кражи. Россияне достаточно просто делят: те, кто сотрудничают с так называемой "новой властью", их не трогают, а такие землепользователи как мы, и каких там большинство, не соглашаются работать с оккупантами, - там проходят новые, как они говорят, "владельцы", и просто идет воровство всего: техника, зерно и, собственно, предприятие", - подчеркнул Сорняков.

"Ситуация относительно нас очень тяжелая. Относительно ситуации в секторе я соглашусь с Алексом. Следующий год будет гораздо хуже этого. Во-первых, много локальных проблем, есть и мировой тренд снижения стоимости коммодити, биржевых товаров - все сейчас говорят о рецессии.

И если мы - аграрный сектор - сейчас еле-еле выживаем, то со снижением стоимости коммодити для украинских агропроизводителей это приговор", - подчеркнул он.

Экономическая правда