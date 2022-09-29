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Rozetka запустила доставку товаров в Польшу: как оформить заказ

Четверг, 29 сентября 2022, 16:41 - Алексей Павлыш

Украинский онлайн-ритейлер запустил возможность заказывать доставку товаров в Польшу - покупатели смогут получать заказы в почтовых отделениях.

Об этом сообщается на сайте Rozetka.

Чтобы заказать товар в соседнюю страну, он должен содержать отметку "Доставляем в Польшу!".

После перехода на страницу оформления заказа нужно заполнить личные данные, укажите номер и выбрать способ доставки "Доставка в Польшу"

Далее следует заполнить латинскими буквами все необходимые поля в форме доставки - имя получателя заказа, город, улица, номер дома и номер телефона польского мобильного оператора в формате +48ХХХХХХХХХХ.

Затем следует оплатить заказ картой онлайн. После оплаты заказ прибудет в ближайшее почтовое отделение указанного адреса.

Адрес отделения и трекинг-номер для отслеживания заказа поступит в SMS или Viber-сообщении на указанный польский номер телефона.

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Сумма одного заказа не должна превышать 150 евро. Если сумма заказа больше, выбор доставки в Польшу станет доступен только после уменьшения суммы заказа.

Для оформления заказа вы должны быть авторизованы на сайте ROZETKA по телефону украинского мобильного оператора, чтобы иметь возможность зайти в Личный кабинет, где будет указана вся информация о заказе.

Оплата заказов с доставкой в ​​Польшу доступна только картой онлайн", - пояснили в компании.

Экономическая правда

Rozetka.ua ритейл Польша
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