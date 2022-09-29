ЕИБ рассмотрит вопрос финансирования первого концессионного автобана – Шмыгаль

Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец - Львов и расширение инфраструктуры западной границы Украины.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской и командой банка.

"Обсудили усиление сотрудничества и помощь Украине. Поблагодарил за выделение 1,59 млрд евро. Первый транш уже поступил в этом месяце", - написал Шмыгаль.

По словам Червинской, второй транш в размере более 550 млн евро поступит по запросу правительства Украины уже в ближайшее время.

"Указанные средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей нашей страны", - добавил премьер.

"Рассчитываем, что ЕИБ будет выполнять одну из ведущих ролей в масштабном послевоенном восстановлении, восстановлении экономики и инфраструктуры Украины.

Затронули также проекты развития. В частности, ЕИБ рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец – Львов и расширение инфраструктуры западной границы Украины", – отметил Шмыгаль.

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Экономическая правда