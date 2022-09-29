ЕИБ рассмотрит вопрос финансирования первого концессионного автобана – Шмыгаль
Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец - Львов и расширение инфраструктуры западной границы Украины.
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль после встречи с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской и командой банка.
"Обсудили усиление сотрудничества и помощь Украине. Поблагодарил за выделение 1,59 млрд евро. Первый транш уже поступил в этом месяце", - написал Шмыгаль.
По словам Червинской, второй транш в размере более 550 млн евро поступит по запросу правительства Украины уже в ближайшее время.
"Указанные средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей нашей страны", - добавил премьер.
"Рассчитываем, что ЕИБ будет выполнять одну из ведущих ролей в масштабном послевоенном восстановлении, восстановлении экономики и инфраструктуры Украины.
Затронули также проекты развития. В частности, ЕИБ рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта первого концессионного автобана Краковец – Львов и расширение инфраструктуры западной границы Украины", – отметил Шмыгаль.
Экономическая правда