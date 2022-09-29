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Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Украину до конца года

Четверг, 29 сентября 2022, 15:55 - Алексей Павлыш

Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в и из Украины по 31 декабря включительно, а также по отдельным направлениям в РФ и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"Наши рейсы в и из Украины 31 декабря 2022 (включительно) отменены", - говорится в сообщении.

При этом пассажиры, рейсы которых были упразднены, могут действовать в рамках своих прав, описанных на странице о срыве авиарейсов, обратившись в колцентр, офисы продаж, воспользовавшись мобильным приложением и веб-сайтом.

Отмена также касается отдельных рейсов в РФ и Беларуси.

Так, по 31 декабря 2022 года (включительно) отменены рейсы в и из Минска (Беларусь), Краснодара, Сочи, Ростова и Екатеринбурга (Россия).

Экономическая правда

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