Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Украину до конца года
Четверг, 29 сентября 2022, 15:55 -
Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в и из Украины по 31 декабря включительно, а также по отдельным направлениям в РФ и Беларуси.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
"Наши рейсы в и из Украины 31 декабря 2022 (включительно) отменены", - говорится в сообщении.
При этом пассажиры, рейсы которых были упразднены, могут действовать в рамках своих прав, описанных на странице о срыве авиарейсов, обратившись в колцентр, офисы продаж, воспользовавшись мобильным приложением и веб-сайтом.
Отмена также касается отдельных рейсов в РФ и Беларуси.
Так, по 31 декабря 2022 года (включительно) отменены рейсы в и из Минска (Беларусь), Краснодара, Сочи, Ростова и Екатеринбурга (Россия).
Экономическая правда
ВИДЕО ДНЯ