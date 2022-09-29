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Макрон призвал Норвегию способствовать ограничению цен на газ

Четверг, 29 сентября 2022, 11:55 - Анастасия Жарикова
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Норвегию усилить действия по борьбе с ростом цен на газ, вызванной нападением России на Украину.

Об этом сообщает Le Figaro.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере глава Франции "приветствовал усилия Норвегии увеличить свой экспорт и таким образом способствовать уменьшению зависимости Европы от российских углеводородов".

Макрон призвал Норвегию продолжать и усиливать свои действия по борьбе с повышением цен на энергоносители в Европе.

Отмечается, что в результате сокращения Москвой ответных поставок газа на европейские санкции после российского наступления на Украину Норвегия стала главным поставщиком газа в Европу, с которым она связана крупной сетью трубопроводов.

Скандинавская страна производит газ на полную мощность. Согласно официальным прогнозам, в текущем году ее экспорт газа может достичь рекордного уровня – 122 млрд кубометров. Для сравнения до войны в Украину Россия поставляла в ЕС около 150 млрд кубометров газа в год.

Столкнувшись с стремительным ростом цен, несколько европейских государств, включая Италию, выступают за ограничение цены на закупаемый не только в России газ, но и в других странах-производителях, таких как Норвегия.

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Оба лидера также обсудили, что Норвегия делает для обеспечения газоснабжения норвежского континентального шельфа в свете событий в Балтийском море.

Напоминаем:

Европейская комиссия по документу, направленному 27 странам-членам блока, предлагает ограничить цены на операции с российским газом.

Франция Норвегия цены газ
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