Международные платежные системы снизят комиссию за перевод средств в Украину

По инициативе Еврокомиссии в Брюсселе 27 сентября международные компании, предоставляющие услуги перевода средств, подписали совместное заявление о расширении возможности для осуществления доступных и прозрачных переводов средств в поддержку украинцев и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В ней говорится о дальнейшем содействии предоставлению услуг по переводу средств и снижению комиссий по ним до целевого показателя в 3%, снижению общих размеров комиссий за перевод средств по крайней мере на время агрессии России против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;

А также раскрытие общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и Национальным банком Украины. И направление усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и их последующая цифровизация.

Подписантами совместного заявления стали руководители платежных организаций международных платежных систем и их участников, осуществляющих, в частности, деятельность на территории ЕС и Украины. А именно: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, банк "ПУМБ", "А-БАНК", ООО "НоваПей", ПАО "Укрпочта", ЧАО "УФГ".

Сниженные тарифы на перевод денег в Украину будут действовать в течение девяти месяцев со дня подписания соглашения. После этого условия будут пересмотрены в соответствии с текущей ситуацией.

В НБУ отмечают, что с начала полномасштабной войны большинство международных систем перевода средств полностью отменили плату за переводы в Украину.

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Также в регуляторе добавили, что война в Украине привела к уменьшению переводов через официальные каналы примерно на 12%. Поток из-за неформальных каналов увеличился на 3%.

Из всех средств, перечисленных в Украину из-за границы за январь-июль 2022 года, через международные системы перевода поступило примерно четверть (24%) средств.

Экономическая правда



