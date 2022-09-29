Канада поможет Украине в восстановлении железнодорожной инфраструктуры

Канадские партнеры присоединятся к решению логистических проблем для расширения пропускной способности украинской железной дороги.

Такая договоренность достигнута в рамках переговоров министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, министра транспорта Канады Омара Альхабры, представителей двух министерств, а также руководителей Укрзализныци и Железнодорожной ассоциации Канады (Railway Association of Canada).

"С начала полномасштабного вторжения России поврежден или потерян контроль на 6 тысячах километров путей железной дороги, разрушены полсотни мостов, перестали функционировать десятки вокзалов и станций".

Вместе с канадскими партнерами договорились о создании совместной рабочей группы, где вместе определим приоритетные проекты сотрудничества. Рассчитываем, что уже в ближайшее время выйдем на конкретные проекты и приступим к их воплощению в жизнь", - заявил Кубраков.

"Благодарен моему коллеге Омару Альхабри за инициативу создания такой группы и поддержку Украины от первых дней вторжения. Уверен, что опыт канадских железнодорожников позволит не только восстановить инфраструктуру, но и существенно ее усовершенствовать", - добавил глава Мининфраструктуры.

В частности, Канадская тихоокеанская железнодорожная компания (CP) и Канадская национальная железная дорога (CN) окажут экспертную поддержку Укрзализныци в вопросах управления железной дорогой, развития логистических возможностей и восстановления инфраструктуры.

Также канадских партнеров пригласили к участию в реализации ключевых инфраструктурных проектов в сферах дорожного хозяйства, развитии водного транспорта и портовой отрасли.

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Экономическая правда