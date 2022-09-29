Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"
Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь США в расследовании взрывов на российских трубопроводах "Северный поток" 1 и 2 в Балтийском море.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США по результатам разговора министра обороны Ллойда Остина с министром обороны Дании Мортеном Бедсковым.
Министр Остин предложил полную поддержку Дании, когда она начинает расследовать взрывы.
"Соединенные Штаты остаются преданными безопасности в Балтийском море и своему древнему союзнику Дании", – говорится в сообщении.
По результатам разговора, чиновники договорились продолжать сотрудничество по мере развития этой ситуации.
Напоминаем:
В Пентагоне заявили, что у США нет никакой причастности к утечкам газа на "Северных потоках".
В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.
Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.