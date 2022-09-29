Все разделы
Укр / Рус

Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Четверг, 29 сентября 2022, 10:30 - Анастасия Жарикова

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь США в расследовании взрывов на российских трубопроводах "Северный поток" 1 и 2 в Балтийском море.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США по результатам разговора министра обороны Ллойда Остина с министром обороны Дании Мортеном Бедсковым.

Министр Остин предложил полную поддержку Дании, когда она начинает расследовать взрывы.

"Соединенные Штаты остаются преданными безопасности в Балтийском море и своему древнему союзнику Дании", – говорится в сообщении.

По результатам разговора, чиновники договорились продолжать сотрудничество по мере развития этой ситуации.

Напоминаем:

В Пентагоне заявили, что у США нет никакой причастности к утечкам газа на "Северных потоках".

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.

Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.



США Дания Северный поток газопровод
Материалы по теме
Цены на нефть упали на фоне укрепления доллара и снижения спроса 29 сентября 2022, 09:15
"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках" 29 сентября 2022, 09:00
Нефть дорожает после неожиданного сокращения запасов в США 28 сентября 2022, 18:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте