Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь США в расследовании взрывов на российских трубопроводах "Северный поток" 1 и 2 в Балтийском море.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США по результатам разговора министра обороны Ллойда Остина с министром обороны Дании Мортеном Бедсковым.

Министр Остин предложил полную поддержку Дании, когда она начинает расследовать взрывы.

"Соединенные Штаты остаются преданными безопасности в Балтийском море и своему древнему союзнику Дании", – говорится в сообщении.

По результатам разговора, чиновники договорились продолжать сотрудничество по мере развития этой ситуации.

Напоминаем:

В Пентагоне заявили, что у США нет никакой причастности к утечкам газа на "Северных потоках".

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.

Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.





