Экспорт в ЕС превышает довоенный уровень – Минэкономики

По итогам августа украинский экспорт в страны ЕС почти достиг довоенного уровня. А по результатам 1-3 квартала даже превысит соответствующие довоенные показатели.

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире национального телемарафона.

"На сегодняшний день торговля между Украиной и Европейским Союзом фактически возобновилась. В августе экспорт в ЕС составил 90% уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года.

А за три квартала 2022 года мы экспортировали в ЕС, несмотря на войну, даже на несколько процентов больше, чем за I-III кварталы 2021 года", - сказал Качка.

"Торговой активности украинских экспортеров способствовал целый ряд шагов, предпринятых странами ЕС и правительством Украины. В частности, отмена квот и пошлин Европейским Союзом упростила экспорт аграрной продукции", – напомнили в правительстве.

С 1 октября заработает "таможенный безвиз", то есть вступят в силу для Украины Конвенция о процедуре совместного транзита и Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами. Это позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.

В то же время, по словам Качки, в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.

ВИДЕО ДНЯ

"Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 млрд долларов и больше, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 млрд долларов – примерно таков будет результат по сентябрю", – отметил замминистра.

Более всего сократился экспорт в страны Северной Африки и Азии. И сейчас оно возобновляется только в контексте зерновой инициативы и открытия портов. Также, по его словам, полностью прекращена торговля с РФ и РБ.

Экономическая правда