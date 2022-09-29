ЕС планирует запретить россиянам открывать криптогаманцы – СМИ

ЕС усилит ограничения на криптоинвестиции россиян в рамках блока - планирует запретить россиянам открывать криптогаманцы на европейских платформах в ответ на псевдореферендумы.

Об этом пишет Coindesk со ссылкой на источники.

Пилчеркивается, что предыдущий лимит в 10 тыс евро будет отменен - ​​в апреле ЕС в рамках санкций запретил криптобиржам открывать кошельки для российских физических и юридических лиц на сумму свыше €10 000.

Согласно новым правилам, эта сумма может быть сокращена до нуля, отмечает CoinDesk.

Ограничения могут быть введены на фоне спроса на криптовалюту в России после начала мобилизации и массового отъезда россиян за границу.

"Псевдореферендумы, организованные на территориях, оккупированных Россией, являются незаконной попыткой захватить землю и сменить международные границы силой", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен журналистам в среду.

Фон дер Ляен объявила, что в новый пакет санкций войдут ограничения на российскую нефть, запрет на экспорт авиационной продукции и электронных компонентов, а также ограничения на импорт российских товаров, что, по ее словам, лишит страну семи миллиардов евро.

ВИДЕО ДНЯ

Полные детали пакета еще не опубликованы, поскольку они по-прежнему подлежат согласованию государствами-членами ЕС.

Экономическая правда