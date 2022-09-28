Правительство выделило еще 60 миллионов на компенсацию коммуналки за размещение переселенцев

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 60,5 млн грн на возмещение коммунальных расходов за май общинам, безвозмездно приютившим переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 27 сентября, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Правительство продолжает системно оказывать финансовую поддержку общинам, которые с первых дней войны сплотились и безвозмездно приютили в своих школах, детских садах и других коммунальных и государственных учреждениях спасающихся от войны украинцев.

В частности, в мае таких заведений было около 6,5 тысячи", - заявил министр Алексей Чернышев.

Проект распоряжения разработан на основе обобщенной Минрегионом информации, полученной от областных военных администраций и четырех профильных министерств.

В мае для размещения временно перемещенных лиц было задействовано 6496 учреждений коммунальной и государственной форм собственности, а также учебных заведений частной формы собственности.

Компенсация от государства уходит на покрытие коммунальных расходов на воду, свет, газ, вывоз мусора, а также покупку дров, пеллет и угля, поясняют в министерстве.

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Ранее правительство усовершенствовало механизм предоставления компенсации коммунальных расходов общинам и юридическим лицам, безвозмездно разместившим ВПЛ.

"Это решение расширяет правительственную поддержку украинских общин, безвозмездно приютивших переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также в частных учебных заведениях.

Теперь компенсацию на оплату коммунальных услуг также будут получать юридические и физические лица предприниматели, предоставившие безвозмездно временное жилье ВПЛ", - резюмировал Чернышев.

Экономическая правда