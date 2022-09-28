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Лондонская биржа напомнила брокерам о требовании следить за соблюдением санкций против РФ

Среда, 28 сентября 2022, 16:55 - Алексей Павлыш

Лондонская фондовая биржа (LSE) выпустила напоминание инвесторам о том, что они должны проводить свои собственные проверки сделок (due diligence) по соблюдению санкций против России и принимать соответствующие меры.

Об этом говорится в заявлении биржи от 28 сентября.

Это требование касается как уже действующих санкций, так и будущих, еще не вступивших в силу.

Брокеры должны убедиться, что соглашения и транзакции отвечают всем требованиям санкций, включая ограничения со стороны США и Евросоюза.

Так, участники торгов должны убедиться, что системы и услуги биржи не используются для проведения транзакций и деятельности, которая привела бы к прямым и косвенным нарушениям санкций.

Лондонская биржа приостановила торги по российским бумагам в начале марта, вскоре после начала вторжения РФ в Украину. LSE в заявлении от 28 сентября отметила "сменный санкционный ландшафт": площадка указала тем самым на новые санкции США против России, пишет Reuters.

Экономическая правда

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