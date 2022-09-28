США давят на ЕС в вопросе финансовой помощи Украине – FT

Соединенные Штаты Америки давят на Евросоюз, чтобы он увеличил и ускорил финансовую поддержку Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четверых чиновников, которые хотели остаться анонимными.

Источники издания рассказали, что высокопоставленные должностные лица в администрации Байдена выразили разочарование Брюсселем из-за медленной выплаты европейской помощи Киеву и попросили Брюссель создать "обычный механизм" финансовой поддержки.

Вашингтон часто контактировал с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС по поводу необходимости быстро предоставить Украине обещанную экономическую помощь", рассказал один из чиновников.

"Мы снова призываем всех партнеров Украины быстрее предоставить обещанную помощь Украине, увеличить свои обязательства и отдать приоритет помощи в форме грантов над ссудами", – добавил он.

Другой чиновник ЕС сказал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы подчеркнуть, что Киеву нужно около 3,5 млрд евро ежемесячно.

Отмечается, что США предоставили Украине 8,5 млрд долл. на экономическую помощь и пригласили у Конгресса дополнительные 4,5 млрд долларов грантов.

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В то же время, ЕС выплатил 1 млрд евро из обещанных в мае 9 млрд и согласился выделить еще 5 млрд евро в этом месяце, но еще не перечислил средства. Остальные 3 млрд евро ЕС надеется предоставить до конца года.

Также в этом году ЕС согласился предоставить Киеву ссуду на 1,2 миллиарда евро. Хотя эта сумма равна трети украинских финансовых потребностей в месяц.

"Мы с нетерпением ждем, что ЕС начнет оказывать 5 миллиардов евро обещанной помощи со следующего месяца, и призываем ЕС быстро разработать регулярный механизм, чтобы продолжать оказывать бюджетную поддержку Украине и дальше", – сказал один из высокопоставленных чиновников.

"Важно подчеркнуть, что исключительный пакет такого большого размера нуждается в тщательном бюджетном регулировании, чтобы обеспечить надлежащее покрытие любых бюджетных рисков. Это требует более тщательного рассмотрения, а значит и времени", – сказал представитель Еврокомиссии.

Параллельно МВФ ищет способы усилить свою немедленную помощь Киеву и одновременно продвигается к открытию полноценной программы кредитования, которая выставит Украине определенные экономические и финансовые требования.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева также встретились с лидерами ЕС в Нью-Йорке, сообщил один из собеседников Financial Times. В ходе встречи пакет "бюджетной помощи" для Киева тоже обсуждался.

В фонде также рассматривают расширить срочную помощь для Украины из-за так называемого "окна продовольственного шока" - механизм, который касается стран, где цены на продукты стремительно растут, может обеспечить дополнительные 1,3 миллиарда долларов. В МВФ надеются, что решение удастся одобрить к середине октября.





