В Apple объяснили, почему удалили из AppStore приложения российского VK

Корпорация Apple удалила из AppStore приложения из портфеля активов VK в связи с тем, что их распространяют разработчики, совладельцами которых являются находящиеся под британскими санкциями стороны.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление спикера Apple Адама Дему.

Так, Apple удалила программы для iOS из своего глобального App Store.

В ответ на запрос The Verge представитель Apple Адам Дема подтвердил, что программы VK удалены, а учетные записи разработчиков закрыты.

"Эти приложения распространяются разработчиками, большая часть которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, на которые наложены санкции правительства Великобритании", – говорится в заявлении представителя Apple.

"Чтобы придерживаться этих санкций, Apple закрыла учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и приложения нельзя загрузить из любого App Store, независимо от местоположения. Пользователи, которые уже скачали эти приложения, могут продолжать ими пользоваться", – объяснили в корпорации.

В понедельник правительство Великобритании ввело новые санкции против российских олигархов в ответ на псевдореферендумы, которые Россия провела на захваченных территориях Украины. Санкции касаются 23 руководителей "Газпромбанка", российского банка, связанного с VK.

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В начале недели из AppStore исчез ряд приложений, которые развивает VK. Среди них есть приложение соцсети "ВКонтакте", почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK Музыка, VK Клипы.

Напомним:

Применение российской социальной сети "ВКонтакте" исчезло из App Store.

Экономическая правда