Таможенный безвиз: правительство приняло решение для его запуска с 1 октября

Кабинет министров 27 сентября одобрил постановления, которые позволят Украине присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита и упрощения формальностей в торговле товарами, то есть - "таможенного безвиза".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, приняты решения о возможности пользоваться авторизациями и упрощениями неограниченному кругу украинского бизнеса. Правительство утвердило формы документов, урегулировало вопрос оценки соответствия предприятия критериям предоставления авторизаций и т.д. согласно требованиям "безвиза".

Бизнес получает инструменты для пользования преимуществами и упрощениями процедуры общего транзита в 35-ти странах-членах Конвенции. До сих пор доступ к упрощениям имел лишь ограниченный круг предприятий.

Кроме того, определен перечень товаров, которые можно перевозить по таможенной территории Украины без предоставления Таможне обеспечения уплаты таможенных платежей на время военного положения и одного года после его прекращения. Перечень сформирован с учетом товаров, необходимых для обороноспособности страны.

Для одобренного перечня будет действовать переходный период с 01 октября 2022 года до 01 февраля 2023 года, в течение которого для бизнеса будет действовать обычный подход к определению товаров, которые будут подпадать под обеспечение уплаты таможенных платежей.

Также правительство внесло изменения в вопросы применения таможенных деклараций. Регулирование формы таможенных деклараций забрали у Кабмина, ведь форма единого документа будет базироваться на условиях Конвенции, а требования к оформлению и использованию таможенных деклараций приведены в соответствие с законодательством. Кроме того, правительство признало утратившим силу постановление от 05 августа 2020 года об использовании таможенных деклараций отдельных типов.

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Напоминаем:

Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей в четверг принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.





