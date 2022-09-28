Арестованную яхту российского олигарха передали новому владельцу

Арестованную яхту российского олигарха Дмитрия Пумпянского Axioma в Гибралтаре продали на аукционе за 37,5 миллионов долларов и передали новому владельцу.

Об этом сообщает Gibraltar Chronicle.

Это явилось первой продажей арестованных активов российских бизнесменов.

На аукцион подали заявки 63 покупателя. Отмечается, что торги были проведены 23 августа, но для оформления сделки понадобилось больше месяца. Окончательно его подписали 27 сентября.

Личность нового владельца 72-метровой яхты не раскрывают. Но судно под флагом Мальты уже освобождено из-под ареста.

Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющейся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром". Он попал под санкции со стороны Великобритании, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.

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