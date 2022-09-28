"Нафтогаз" не отзовет арбитраж против "Газпрома", несмотря на угрозы прекратить транзит – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" не откажется от арбитражного иска против "Газпрома", несмотря на угрозы российского монополиста прекратить транзит газа через Украину.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Вчерашнее заявление Газпрома с угрозами Нафтогаза санкциями через арбитраж является еще одним примером пренебрежения россиян к верховенству права. Она еще раз доказывает, что Газпром является инструментом незаконной агрессивной войны РФ против Украины", – пишет Витренко.

Глава НАК подчеркнул, что в своем заявлении "Газпром" искажает информацию и манипулирует ею. В действительности же факты заключаются в том, что:

"Нафтогаз" сослался на форс-мажорные обстоятельства в связи с транзитом газа через точку входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами России.

украинская компания предложила транзит через точку входа "Суджа" без дополнительных затрат для российской стороны.

А значит, "Нафтогаз" предоставил необходимые услуги, от которых "Газпром" отказался.

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"Вопреки утверждениям Газпрома контракт не дает Газпрому права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые отметил Нафтогаз", – добавил Витренко.

Он считает, что введение санкций Швейцарией и Швецией против России по агрессии против Украины никак не влияет на беспристрастность арбитража.

"Арбитраж примет решение независимо от участия "Газпрома". По условиям контракта "Газпром" признает право "Нафтогаза" передавать споры на арбитражное разбирательство. Реализация этого права "Нафтогазом" - это обычное осуществление условий контракта, а не "недружественный акт", - заявил Витренко.

Глава правления добавил, что прогнозы "Газпрома" ставят под угрозу международный механизм мирного урегулирования споров, участником которого является Россия согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года.

Напоминаем:

Российская государственная компания "Газпром" угрожает украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного против "Нафтогаза" арбитража – следствием может стать прекращение уплаты за транзит газа через Украину.