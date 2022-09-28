США оштрафовали 16 компаний с Уолл-стрит на 1,8 миллиарда долларов: причина

Регуляторы США оштрафовали 16 финансовых компаний, в том числе Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS, суммарно на 1,8 млрд долл. после того, как сотрудники компаний обсудили сделку на своих персональных устройствах и в приложениях.

Об этом пишет Reuters.

Масштабное отраслевое расследование, о котором Reuters впервые сообщило в прошлом году, стало знаковым делом для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

С января 2018 по сентябрь 2021 сотрудники банков регулярно общались с коллегами, клиентами и другими посторонними консультантами по деловым вопросам, таким как соглашения с долгом и акционерным капиталом, используя программы на своих личных устройствах, такие как текстовые сообщения и WhatsApp, сообщают регуляторы.

"Учреждения не сохранили большинство этих личных чатов, нарушив федеральные правила, требующие от брокеров-дилеров и других финансовых учреждений сохранять бизнес-коммуникации. Это мешало агентствам осуществлять надзор за финансовыми рынками, обеспечивать соблюдение основных правил и собирать доказательства у других, не пов' связанных с этим расследованиях", - говорится в сообщении.

Представители UBS, Morgan Stanley и Citi заявили, что банки рады решить проблему. Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, Nomura и Credit Suisse отказались от комментариев.

При этом восемь крупнейших компаний, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, согласились выплатить $125 млн SEC и не менее $75 млн CFTC. Jefferies выплатит двум регуляторам рынка в общей сложности $80 млн, Nomura согласилась выплатить $100 млн, а Cantor – $16 млн.

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Экономическая правда