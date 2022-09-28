Гражданам ЕС могут запретить занимать руководящие должности в госкомпаниях РФ – Bloomberg

Европейский Союз рассматривает предложение Германии запретить гражданам ЕС занимать высокооплачиваемые посты в российских государственных компаниях.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

"Это предложение, если его официально представит Европейская комиссия и поддержат все страны-члены, "набросит широкую сетку" на граждан ЕС. Как следствие, это, вероятно, коснется бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG", – говорят собеседники на условиях анонимности.

Предполагается, что обеспечивать соблюдение ограничения должны национальные правительства.

"Эти предложения были выдвинуты до того, как "Газпром" во вторник объявил о повреждении газопровода "Северный поток" вблизи датских вод. Германия и другие заявили, что подозревают диверсию. "Газпром" существенно сократил поставки в ЕС из-за технических проблем.

В мае Шредер покинул пост главы российской государственной нефтяной компании "Роснефть" после трех месяцев широких призывов к нему прекратить связи с президентом России Владимиром Путиным из-за войны в Украине", - напоминает агентство.

Предлагаемый запрет будет включать период постепенного внедрения, сказал один из собеседников.

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Другие бывшие лидеры ЕС, в частности, Эско Ахо из Финляндии и Кристиан Керн из Австрии, а также бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, вышли из правления нескольких российских компаний после ее вторжения в Украину.

Экономическая правда