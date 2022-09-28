Талибан с Россией заключили соглашение о поставках топлива и пшеницы

Талибан подписал временное соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан с Россией.

Об этом Reuters сообщил исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи.

Чиновник рассказал, что его министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, и что Россия предложила администрации Талибана скидку к средним мировым ценам на товары.

Отмечается, что это первое известное крупное международное экономическое соглашение, заключенное Талибаном после того, как они вернулись к власти более года назад, которое может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, фактически отрезавшего его от глобальной банковской системы.

Азизи рассказал, что соглашение предусматривает поставки в Россию около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) и 2 млн тонн пшеницы ежегодно.

Министерства энергетики и сельского хозяйства России не сразу ответили на просьбу прокомментировать соглашение. Офис российского вице-премьера Александра Новака, отвечающего за нефть и газ, также ответил не сразу.

Азизи рассказал, что сделка будет действовать в течение неопределенного испытательного периода. После этого ожидается, что обе стороны подпишут долгосрочное соглашение, если останутся довольными временным.

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Он отказался сообщить подробности о ценах или способах оплаты, но сказал, что Россия согласилась на скидку мировых рынков на товары, которые будут доставлены в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Соглашение было заключено после того, как афганская техническая команда провела несколько недель в обсуждениях в Москве, оставшись после визита в Азизи в прошлом месяце.

Ни одна страна официально не признает группировку, которая в течение лет вела 20-летнее восстание против западных сил и их местных афганских союзников, прежде чем охватить Кабул после вывода войск США.

Россия официально не признает правительство Талибана, но Москва принимала лидеров движения в преддверии падения Кабула, и ее посольство является одним из немногих, которые остаются открытыми в столице Афганистана.