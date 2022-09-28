В МВФ раскритиковали новую экономическую стратегию Британии

Международный валютный фонд открыто раскритиковал новую экономическую стратегию Великобритании во вторник после очередного падения на рынках облигаций, которое заставило Банк Англии пообещать "значительный" ответ для стабилизации экономики.

Об этом пишет Reuters.

Агентство пишет об усилении давления на нового министра финансов Британии Кваси Квартенга, чтобы он переоценил свою политику, повлекшую потрясение на финансовых рынках, поскольку ведущие экономисты, инвесторы и руководители заявили, что низкое доверие инвесторов восстановится, только если план будет отменен.

План Квартенга разработан, чтобы поддержать домохозяйства и предприятия со счетами электроэнергии, одновременно удвоив долгосрочные темпы экономического роста.

Это требует дополнительных 72 миллиарда фунтов стерлингов в виде государственного долга только в этом финансовом году, что шокирует инвесторов, усиливая расходы на такие заимствования еще больше.

МВФ заявил, что предложения, по которым в понедельник курс фунта стерлингов достиг исторического минимума в 1,0327 доллара, вероятно, усилят неравенство, и он поставил под сомнение целесообразность такой политики.

"Учитывая высокое инфляционное давление во многих странах, включая Великобританию, мы не рекомендуем большие и нецелевые фискальные пакеты на данном этапе, поскольку важно, чтобы фискальная политика не действовала противоположно монетарной политике", - сказал представитель МВФ.

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"Мы внимательно следим за последними экономическими событиями в Великобритании и сотрудничаем с властью", - сказал спикер.

МВФ имеет символическое значение в британской политике: его спасение Британии в 1976 году после кризиса платежного баланса долгое время считалось самым низким моментом современной британской экономической истории.

В Фонде заявили, что бюджет, который Квартенг должен обнародовать 23 ноября, предоставит "правительству Великобритании скорейшую возможность рассмотреть пути предоставления более целенаправленной поддержки и пересмотреть налоговые меры, особенно приносящие пользу лицам с высокими доходами".

Ранее в тот же день главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что центральный банк, вероятно, обеспечит "значительное" повышение ставок на следующем заседании в ноябре, добавив, что потрясение на финансовом рынке будет иметь большое влияние на экономику и учтено в его последующие прогнозы.

Британские государственные облигации распродавали безумными темпами после того, как фискальные планы вызвали кризис доверия к тому, как Трасс управляет экономикой.

Американский экономист Ларри Саммерс, бывший министр финансов США, сказал, что стремительный рост процентных ставок по долгосрочным британским долгам является признаком потери доверия.

Согласно опросу YouGov для газеты Times, за два года до всеобщих выборов у оппозиционной Лейбористской партии преимущество над консерваторами на 17 пунктов, этого уровня не было более двух десятилетий.

Экономическая правда