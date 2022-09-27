Киевской области выделили 300 миллионов на восстановление инфраструктуры

Правительство выделило Киевской области еще 300 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

Соответствующую сумму из резервного фонда бюджета правительство выделило своим решением, принятым 27 сентября.

Как рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, на территории громад Киевщины из-за войны повреждены почти 26 тысяч объектов жилой, социальной и критической инфраструктуры.

"Одна из главных задач - срочно восстановить жизненно необходимые услуги для населения и осуществить первоочередные ремонтные работы тех жилых домов, где это возможно. В апреле Правительство выделило области на ликвидацию последствий боевых действий 400 млн грн, сегодня - еще 300 млн грн. В целом Киевщине направлено 700 млн грн", - сообщил он.

Средства пойдут на работы по обследованию объектов, капитальный ремонт и реконструкцию, текущий ремонт, заполнение оконных и дверных проемов, фасадов, кровель, внешних и внутренних инженерных сетей и систем, в частности тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, отопления, электрических сетей и разборки разрушенных конструкций.





