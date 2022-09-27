Биткоин поднялся в цене более чем на 5% и торгуется за более чем 20 тысяч долларов

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Курс биткоина во время торгов во вторник превышает 20 тысяч долларов, достигнув максимального значения более чем за неделю, но не может пробить узкий торговый диапазон после резкого падения летом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Цена биткойна по данным на 13:40 по киевскому времени поднялась на 5,69% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила 20,223 тыс. дол.

Начиная с середины июня, биткоин колеблется в диапазоне между 18 тыс. и 25 тыс. долл. после обвала на рынке криптовалют, который обесценился почти на $2 трлн с момента пика в ноябре прошлого года, пишет CNBC.

Снижение на рынке было вызвано повышением процентных ставок центробанками мира, нацеленным на борьбу с высокой инфляцией, и волной банкротств и долговых проблем, прокатившейся компаниями в секторе криптовалют.

На этот раз начавшийся в понедельник подъем на криптовалютном рынке расходится с динамикой фондового рынка. Американские акции в понедельник продолжили падать, а Dow Jones Industrial Average завершил торги в зоне "медвежьего" тренда – упал на 20% и больше с последнего пика впервые с начала пандемии коронавируса.

Тем не менее, фьючерсы на индексы США демонстрируют подъем во вторник, указывая на то, что акции могут начать играть снижение настроений инвесторов к покупкам на падении.

ВИДЕО ДНЯ

Курс эфира (Ether) к 13:40 поднялся на 4,79%, до 1388,5 дол.





