Украина полностью запретила экспорт товаров в РФ

Кабмин принял постановления "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации" - постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 сентября, сообщает Минэкономики.

Постановлением предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является РФ.

"Мы продолжаем санкционное давление против России. Это постановление – еще один из многих инструментов экономического влияния. Понимаем, что санкции – это средство не только реагирования на военную угрозу, но и предупреждение агрессии в будущем. Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию РФ де-факто была остановлена. Теперь это закреплено и на правовом уровне", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По прогнозам правительства, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий.

"Ведь по данным статистики, за период с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию РФ составил всего 4,2 млн долларов. Преимущественно это была продукция из черных металлов на сумму 4,189 млн долларов и химическая продукция на 57,2 тысяч долларов. Для сравнения: только в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в РФ товаров на 250 млн долларов", - объясняют в Минэкономики.

Кроме того, эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, имевшим контрактные обязательства перед субъектами РФ, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов. И теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках, добавили в министерстве.

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Экономическая правда