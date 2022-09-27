За полгода почти 1 миллиард госредств получили украинские компании, связанные с РФ и РБ

youcontrol

Исследование аналитиков центра R&D YouControl, обработавших данные по госзакупкам с начала полномасштабной войны РФ против Украины, показало, что более 190 компаний-победителей тендеров на общую сумму более 985 млн грн имеют связи с РФ и Беларусью.

Об этом сообщает YouControl.

Аналитики выяснили, что с марта по июль 2022 года 191 украинская компания, имеющая связанность со странами-агрессорами, выиграла более 1 800 государственных тендеров на общую сумму более 985 млн грн.

Так, в марте было заключено наибольшее количество таких контрактов – 535 на сумму около 140 млн грн.

В апреле – 311 контрактов на сумму чуть более 179 млн грн; мае – 339 договоров на рекордных за полгода 338,66 млн грн; июне – 502 контракта на 318,46 млн грн; июле – 155 договоров на общую сумму 9,6 млн грн; в августе компаний-победителей тендеров по связям с РФ или РБ обнаружено не было.

"Около 50% от исследуемых компаний, имеющих враждебный след и выигравших в гостендерах за полгода войны, работают в сфере розничной и оптовой торговли разными товарами. Чуть больше 20% предприятий - по КВЭДу "перерабатывающая промышленность". Основными направлениями деятельности около 10% предприятий есть профессиональная, научная и техническая деятельность", – говорится в сообщении.

21 компания, имеющая российско-белорусские связи и участвовавшая в государственных тендерах в период март-август, входит или имеет отношение к финансово-промышленным группам (ФПГ), добавленным в систему YouСontrol. В частности, это российские группы "Катрен" и "Татнефть", Group DF Дмитрий Фирташ и другие, говорят в Youcontrol.

ВИДЕО ДНЯ

По данным аналитиков, более 75% от общей суммы победных тендеров выиграли компании, входящие в международные холдинги (группы), участники работающих по законодательству РФ. В частности, это фармацевтические дистрибьюторы ООО "Рош Украина", ООО "Ново Нордиск Украина" и ООО "Байер". Сумма заключенных государственных контрактов за полгода составила около 671 млн грн.

"Компании, имеющие в своей структуре собственности участников/бенефициаров из РФ и РБ, стали победителями тендеров на общую сумму более 151 млн. грн.", - говорится в исследовании.

Так, по данным аналитиков, государственные контракты на сумму около 44 млн грн за исследуемый период были заключены с ООО "Лабвита", бенефициаром которого является гражданка РБ Елена Латушко.

По данным СМИ, Елена Латушко связана с белорусскими компаниями, являющимися участниками белорусских тендеров на закупку оборудования для медицинских учреждений по завышенным ценам.

ООО "К.П.Верес" заключило 52 государственных контракта на общую сумму более 14 млн грн. Участниками организации являются граждане Беларуси Валерий Сидорович и Игорь Турцевич – владельцы известного на украинском рынке бренда межкомнатных дверей "Двери Белоруссии" и одноименной розничной сети.

Днепровский фармацевтический дистрибьютор ООО "Вента.Лтд", 24% уставного капитала которого принадлежит российской компании АО "Катрен", заключил 82 государственных контракта на общую сумму около 23 млн. грн. АО "Катрен" входит в рейтинг "200 крупнейших частных компаний России" за версию издания Forbes.

Газораспределительная компания "Житомиргаз" получила более 3 млн грн государственных средств. Компания аффилирована с Group DF, контролируемой Дмитрием Фирташем через ее акционера ЧАО "Газтек". В то же время компания имеет связи с РФ через другого ее участника - АО "Оператор газораспределительной системы "Хмельницкгаз", акционером которого, в свою очередь, является гражданин России Владимир Луняка, говорится в исследовании.

При этом украинские компании, прямо или косвенно владеющие долями в уставных капиталах российских компаний, за период с марта по август включительно 2022 года, получили государственных заказов на сумму более 87 млн ​​грн. Среди них:

ПАО "Завод Южкабель", входящее в группу депутата Харьковского городского совета Владимира Золоторева. Предприятие заключило 2 договора на сумму более 54 мл.грн. Компания является совладельцем российского издания "Провода и кабели".

ООО "Текстиль-Контакт", входящее в украинский холдинг "ТК-Групп", выиграло 34 государственных тендера на общую сумму более 16 млн грн. Подписант данной компании Виталий Головачук является руководителем и владельцем российской компании ООО "Пульс".

Экономическая правда