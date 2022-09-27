За полгода почти 1 миллиард госредств получили украинские компании, связанные с РФ и РБ
Исследование аналитиков центра R&D YouControl, обработавших данные по госзакупкам с начала полномасштабной войны РФ против Украины, показало, что более 190 компаний-победителей тендеров на общую сумму более 985 млн грн имеют связи с РФ и Беларусью.
Об этом сообщает YouControl.
Аналитики выяснили, что с марта по июль 2022 года 191 украинская компания, имеющая связанность со странами-агрессорами, выиграла более 1 800 государственных тендеров на общую сумму более 985 млн грн.
Так, в марте было заключено наибольшее количество таких контрактов – 535 на сумму около 140 млн грн.
В апреле – 311 контрактов на сумму чуть более 179 млн грн; мае – 339 договоров на рекордных за полгода 338,66 млн грн; июне – 502 контракта на 318,46 млн грн; июле – 155 договоров на общую сумму 9,6 млн грн; в августе компаний-победителей тендеров по связям с РФ или РБ обнаружено не было.
"Около 50% от исследуемых компаний, имеющих враждебный след и выигравших в гостендерах за полгода войны, работают в сфере розничной и оптовой торговли разными товарами. Чуть больше 20% предприятий - по КВЭДу "перерабатывающая промышленность". Основными направлениями деятельности около 10% предприятий есть профессиональная, научная и техническая деятельность", – говорится в сообщении.
21 компания, имеющая российско-белорусские связи и участвовавшая в государственных тендерах в период март-август, входит или имеет отношение к финансово-промышленным группам (ФПГ), добавленным в систему YouСontrol. В частности, это российские группы "Катрен" и "Татнефть", Group DF Дмитрий Фирташ и другие, говорят в Youcontrol.
По данным аналитиков, более 75% от общей суммы победных тендеров выиграли компании, входящие в международные холдинги (группы), участники работающих по законодательству РФ. В частности, это фармацевтические дистрибьюторы ООО "Рош Украина", ООО "Ново Нордиск Украина" и ООО "Байер". Сумма заключенных государственных контрактов за полгода составила около 671 млн грн.
"Компании, имеющие в своей структуре собственности участников/бенефициаров из РФ и РБ, стали победителями тендеров на общую сумму более 151 млн. грн.", - говорится в исследовании.
Так, по данным аналитиков, государственные контракты на сумму около 44 млн грн за исследуемый период были заключены с ООО "Лабвита", бенефициаром которого является гражданка РБ Елена Латушко.
По данным СМИ, Елена Латушко связана с белорусскими компаниями, являющимися участниками белорусских тендеров на закупку оборудования для медицинских учреждений по завышенным ценам.
- ООО "К.П.Верес" заключило 52 государственных контракта на общую сумму более 14 млн грн. Участниками организации являются граждане Беларуси Валерий Сидорович и Игорь Турцевич – владельцы известного на украинском рынке бренда межкомнатных дверей "Двери Белоруссии" и одноименной розничной сети.
- Днепровский фармацевтический дистрибьютор ООО "Вента.Лтд", 24% уставного капитала которого принадлежит российской компании АО "Катрен", заключил 82 государственных контракта на общую сумму около 23 млн. грн. АО "Катрен" входит в рейтинг "200 крупнейших частных компаний России" за версию издания Forbes.
- Газораспределительная компания "Житомиргаз" получила более 3 млн грн государственных средств. Компания аффилирована с Group DF, контролируемой Дмитрием Фирташем через ее акционера ЧАО "Газтек". В то же время компания имеет связи с РФ через другого ее участника - АО "Оператор газораспределительной системы "Хмельницкгаз", акционером которого, в свою очередь, является гражданин России Владимир Луняка, говорится в исследовании.
При этом украинские компании, прямо или косвенно владеющие долями в уставных капиталах российских компаний, за период с марта по август включительно 2022 года, получили государственных заказов на сумму более 87 млн грн. Среди них:
- ПАО "Завод Южкабель", входящее в группу депутата Харьковского городского совета Владимира Золоторева. Предприятие заключило 2 договора на сумму более 54 мл.грн. Компания является совладельцем российского издания "Провода и кабели".
- ООО "Текстиль-Контакт", входящее в украинский холдинг "ТК-Групп", выиграло 34 государственных тендера на общую сумму более 16 млн грн. Подписант данной компании Виталий Головачук является руководителем и владельцем российской компании ООО "Пульс".
Экономическая правда