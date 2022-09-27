Цены на газ в Европе резко повысились после повреждения газопроводов "Северного потока"

Природный газ в Европе резко подорожал после четырех дней понижения цены, реагируя на сообщения о повреждении закрытого газопровода Nord Stream.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сравнительные фьючерсы выросли на 12% после падения до двухмесячного минимума в начале этой недели.

В понедельник в двух нитях ключевого газопровода Nord Stream в Германию и одну нить неработающего Nord Stream 2 сообщили о падении давления, а власти Швеции и Дании обнаружили утечку газа в Балтийском море.

В течение последнего месяца не было поставок газа по этому маршруту из России, но этот инцидент усиливает встревоженность на рынке, поскольку трейдеры и чиновники следят за какими-либо признаками саботажа.

Компания-оператор Nord Stream заявила, что повреждение сети "беспрецедентно" и невозможно сказать, когда потоки могут технически восстановиться, но уточнять подробности не стала.

Кроме того, норвежский регулятор нефти и газа сообщил в понедельник, что неизвестные дроны были замечены вблизи его морских установок, призывая повысить бдительность всех операторов и владельцев судов.

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Это предупреждение со стороны Норвегии и новости о Nord Stream вызвали беспокойство и "внесли определенную волатильность" на рынок, говорится в записке аналитической платформы Engie SA EnergyScan.

Напоминаем:

На обеих нитях российского газопровода "Северный поток-1" в понедельник вечером якобы обнаружили падение давления - это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на "Северном потоке-2".