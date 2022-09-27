Европа готова к зиме без российского газа – Bloomberg

Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа, чем в прошлом году, поэтому почему удастся компенсировать полную остановку поставки газа из России.

Об этом свидетельствуют данные BloombergNEF.

В отчете BNEF указывается, что регион может импортировать почти на 40% больше СПГ в течение предстоящей зимы, чем в прошлом году. А также увеличить закупки следующим летом примерно на 14%, чтобы восстановить утраченные запасы.

Следовательно, несмотря на падение спроса из-за высоких цен на энергоносители, этих поставок достаточно, чтобы покрыть полную остановку потоков российских трубопроводов с 1 октября.

Чтобы получить дополнительное топливо, европейским покупателям придется покупать на спотовом рынке на 90% больше СПГ, чем они обеспечили по долгосрочным контрактам, что еще больше усугубит конкуренцию с Азией. Это поддержит резко возросшие мировые цены на газ после того, как Европа пыталась уменьшить свою зависимость от России после того, как ее крупнейший поставщик – Россия – вторглась в Украину в конце февраля.

"Повышенные спотовые цены на СПГ сохранятся, поскольку Европе нужно поддерживать свое влияние на все имеющиеся поставки СПГ, оставляя очень мало для Азии", – говорится в BNEF.

Китай и развивающиеся азиатские рынки, вероятно, будут наблюдать снижение импорта, добавляет он.

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Основной сценарий BNEF предполагает, что погодные условия будут соответствовать средним показателям за последние 10 лет. При отсутствии поставок российского газа, ожидается, что Европа импортирует 40 млн т СПГ этой зимой и чуть больше летом для пополнения запасов. Это оставит 12 млн т спотового объема для Азии.

Однако холодная зима в Северной Азии может забрать 5,6 млн. тонн из Европы, главным образом для подпитки спроса в Японии, а следующее жаркое лето приведет к росту этого числа до 6,9 млн. в течение следующих 12 месяцев. Этот сценарий, возможно, приведет к усилению ценовой конкуренции.

Между тем, больше российского СПГ будет поступать в Китай, где ожидается, что зимний спрос упадет на 16% по сравнению с годом ранее.





