Курс валют на 27 сентября: гривня продолжает укрепление

Наличная гривня во вторник, 27 сентября, на черном рынке продолжает укрепляться и сейчас составляет 42,05 - 42,35 за доллар.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Так, на 13:10 курс доллара на черном рынке составлял 42,05 - 42,35 грн, а в понедельник, 26 сентября, колебался на уровне 42,47 - 42,71 грн

Укрепление продолжилось и относительно "черного" курса евро. Котировки на это же время составляют 40,04 - 40,43 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 40,45 - 40,92 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,6 - 42,55 грн (курс на 26 сентября - 41,80 - 42,75 грн);

Евро - 40,0 - 41,1 грн (курс на 26 сентября - 40,20 - 41,50 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 41,2 - 41,7 грн;

Ощадбанк - 41,3 - 41,99 грн;

Укрэксимбанк - 41,5 - 41,9 грн;

Райффайзен - 41,8 - 42,5 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.

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Напоминаем:

Фунт стерлингов в понедельник, 26 сентября, упал до рекордного минимума из-за опасений трейдеров, что экономический план нового правительства Великобритании создаст напряжение в финансовом секторе. Евро также достиг нового 20-летнего минимума по отношению к доллару.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.





