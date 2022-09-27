Бизнес во время войны: сколько предпринимателей начали работать "на заграницу"
Около трети представителей украинского малого и среднего бизнеса уже расширили свою деятельность на зарубежного потребителя.
Об этом свидетельствуют данные исследования Mastercard SME Index.
В то время как украинский малый и средний бизнес ищет пути возвращения к полноценной работе и продолжению развития среди главных потребностей предприниматели отмечают недостаток новых заказов и рынков сбыта (56%), средств развития (33%) и необходимость помощи с логистикой (23%) ).
В то же время 28% украинских МПБ, работающих во время войны, уже расширили свою деятельность на зарубежного потребителя. Еще 21% планируют начать это сделать в будущем.
В настоящее время украинские предприниматели больше всего продают свои товары и услуги на рынки США (30%), Польше (27%), Германии (13%), Великобритании (10%), Литвы (10%) и Канады (10%).
Среди наиболее приоритетных рынков, которые украинский бизнес рассматривает для дальнейшего расширения географии продаж:
- Польша (61%);
- Болгария (13%);
- Великобритания (13%);
- Италия (11%);
- Молдавия (11%).
Основными барьерами, мешающими малому и среднему бизнесу выйти на иностранные рынки, является нехватка финансовых ресурсов (29%), профильных знаний (27%) и нехватка производственных мощностей (12%).
Кроме этого, в рамках исследования, предприниматели выделили как наиболее перспективный бестселлер Украины в мире, который будет наибольшим спросом на международной арене IT-услуги (49%).
Среди других потенциальных украинских бестселлеров назвали украинскую дизайнерскую одежду (28%), крафтовые продукты (26%) и украшения, в том числе ювелирные (23%).
Экономическая правда