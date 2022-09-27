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Укрпочта и Красный Крест начали выдачу разовой финпомощи на деоккупированных территориях: какая сумма

Вторник, 27 сентября 2022, 12:47 - Алексей Павлыш

Общество Красного Христа в Украине начало сотрудничество с Укрпочтой относительно выдачи разовой денежной помощи украинцам на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что в первую очередь планируется охватить 20 тысяч жителей Харьковщины - им передвижные отделения Укрпочты будут выдавать по 1200 грн на человека, включая детей.

Первые выплаты на сумму более полумиллиона гривен уже получили 450 жителей двух деоккупированных сел Липцы и Русские Тишки.

"В общей сложности по информации от ОВА более 200 тыс человек, сейчас проживающих на деоккупированных территориях, нуждаются в финансовой помощи. Для выплат этим людям общины населенных пунктов готовят по согласованию с ОВА списки лиц и формируют сведения, по которым выездные бригады Укрпочты будут в течение двух месяцев производить выплаты", - говорится в сообщении.

Программа направлена ​​на людей, проживающих в населенных пунктах, которые были под оккупацией, и на момент увольнения фактически проживают в селах и городах. Укрпочта выдает денежную помощь от Красного Креста по спискам, независимо от того, являются ли лица клиентами Укрпочты или нет, объясняют в компании.

Укрпочта также напомнила, что уже выплатила более 10 млн грн пенсий на освобожденных территориях Харьковщины.

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